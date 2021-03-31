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Ремейк российского фильма «Спутник» снимут в Голливуде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Спутник»

Голливудские киностудии Village Roadshow и 6th and Idaho совместно с российскими продюсерами займутся производством англоязычного ремейка «Спутника», сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio.

Действие фантастического триллера «Спутник» разворачивается в СССР в1983 году. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым можно считать только одного. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавты столкнулись с новой формой жизни, и выживший вернулся не совсем один.

Фильм «Спутник» стал первой российской картиной, премьера которой состоялась в Сети в разгар пандемии. Ленту увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как России, так и в мире.

Исполнительный вице-президент по художественным проектам голливудской студии Village Roadshow Джиллиан Апельбаум уверена, что ремейк «Спутника» станет еще популярнее.

«(Фильм) будет понятен англоязычной аудитории, а захватывающий сюжет понравится кинозрителям во всем мире», — цитируют РИА Новости пресс-службу Art Pictures Studio.

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