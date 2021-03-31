Ученый объяснил опасность смартфона для мозга

Смартфон стал для человека «внешней памятью», а это приводит к тому, что механизмы мозга слабеют, сообщил психофизиолог Александр Каплан.

«Использование устройств внешней памяти для обращения к справочной информации, для построения маршрута или расписания, для просмотра фрагментов книги или события, для фиксирования на фото чего-то на всякий случай — все это, конечно, приводит к тому, что мозг привыкает работать более с внешней памятью, чем с внутренней», — рассказал ученый в интервью радио Sputnik.

Если человек слишком активно использует смартфон, чтобы сохранить какие-то сведения, то это может ухудшить память — «как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости».

«Мозг по своей природе заранее расположен к анализу любой информации, иначе никак не определить: "нужная" ли эта информация или "ненужная". Поэтому, если доля этой самой "ненужной" информации велика, то мозг будет вынужден значительную часть своих ресурсов тратить впустую», — добавил Каплан.

Психофизиолог пояснил, что не призывает отказываться от смартфонов. По его словам, достаточно будет разумно подходить к использованию гаджетов и не проводить в них все свободное время.