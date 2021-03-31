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Новосибирские врачи удалили опухоль шейки матки во время родов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Врачи областного онкодиспансера вырезали опухоль шейки матки пациентке прямо во время кесарева сечения, это позволило женщине родить четвертого ребенка, сообщает правительство Новосибирской области.

Многодетная мать из Тогучинского района Новосибирской области узнала о диагнозе на раннем сроке беременности, но решилась на роды. Всю беременность она была под особым наблюдением врачей – не только акушеров-гинекологов, но и онкологов. 

Уникальную операцию пациентке провели врачи гинекологического отделения областного онкодиспансера и областного перинатального центра — сразу после кесарева сечения врачи удалили злокачественное образование.

Пациентка родила мальчика весом 1,5 килограмма, его назвали Захаром. Сейчас малыша выхаживают в Областном перинатальном центре.

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