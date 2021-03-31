Мужчина утонул на Байкале во время поисков сотовой связи

Мужчина, подрабатывающий сторожем в гостевом доме на Байкале, вышел на лед озера, провалился и утонул. Следователи предполагают, что он искал место, где работала сотовая связь.

В воскресенье в 30 километрах от села Сухая спасатели достали со дна Байкала тело 53-летнего мужчины. Он устроился сторожем в строящемся гостевом доме, приехал на турбазу 25 марта и остался там один.

Через два дня приехал владелец гостевого дома. Строение пустовало, сторожа нигде не было. Хозяин дома попытался его найти, но не смог. На следующий день он вернулся с помощником. Вдвоем они обследовали побережье и лед. Рядом с одной из трещин на озере мужчины нашли сапог и шапку пропавшего сторожа и вызвали водолазов МЧС. Они и достали тело со дна.

По предварительной версии следствия, сторож зашел на лед озера в поисках места, где ловит сотовая связь. Провалился под тонкий лед, пытался выбраться, и успел снять часть одежды. Но спастись не смог.

Республиканский Следственный комитет проводит проверку. По ее результатам будет принято соответствующее правовое решение.