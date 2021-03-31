Всемирный банк рассекретил должников России

Главный должник России — Белоруссия, следует из данных Всемирного банка о задолженности стран друг перед другом, информация по состоянию на конец 2019 года размещена на сайте организации.
Крупнейшим государственным должником России на тот момент являлась Белоруссия с 8,1 миллиарда долларов, при этом в конце 2020 года было подписано соглашение о предоставлении Минску дополнительно одного миллиарда долларов. Также более миллиарда долларов России задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.
Станы Африки совокупно должны Москве 973 миллиона долларов. Ими стали Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания, причем большинство кредитов были взяты ими еще во времена СССР. Отдельно в списке стоит Египет с 495,5 миллиона долларов долга.
Суммарно на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов.
jeryakobЧтото говорит что это российский бюджет подарил
-Керя-Владимир попробуйте продукты на пальмовом масле.Песков передаст нам ваше мнение...
лачиновВидимо список тем, по которым журналистам разрешили задавать вопросы весьма ограничен. Не знаю как остальных,...
saigakчето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...