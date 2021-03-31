Всемирный банк рассекретил должников России

Главный должник России — Белоруссия, следует из данных Всемирного банка о задолженности стран друг перед другом, информация по состоянию на конец 2019 года размещена на сайте организации.

Крупнейшим государственным должником России на тот момент являлась Белоруссия с 8,1 миллиарда долларов, при этом в конце 2020 года было подписано соглашение о предоставлении Минску дополнительно одного миллиарда долларов. Также более миллиарда долларов России задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Станы Африки совокупно должны Москве 973 миллиона долларов. Ими стали Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания, причем большинство кредитов были взяты ими еще во времена СССР. Отдельно в списке стоит Египет с 495,5 миллиона долларов долга.

Суммарно на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов.