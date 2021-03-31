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Голубую синицу сфотографировали в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Птицу семейства синициевых — белую лазоревку сфотографировали в Красноярском крае, сообщает пресс-служба национального парка «Шушенский бор».

Это близкая родственница обыкновенной лазоревки, однако, по сравнению с ней, легко выделяется белой, а не голубой шапочкой перьев на голове. Также она ведет более скрытный образ жизни, особенно в сезон размножения.

Для обоих кластерных участков парка это очень редкий кочующий вид. В Горном лесничестве парка небольшие стайки этих птиц ежегодно отмечаются в осенне-зимний период в прибрежной зоне Майнского водохранилища, а также в урочищах Таловка и Пойлово.

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