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Летные испытания ракеты «Сармат» начнут в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael / CC BY 3.0

Летные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая во вторник на открытии Королевских чтений в Москве. Полигон для испытаний строят в Красноярском крае.

«Сармат» успешно прошла стадию бросковых испытаний на полигоне Плесецк. И теперь, по словам Рогозина, основная работа на ближайший период — подготовка к полноценным летно-конструкторским испытаниям, сообщает «Российская газета».

Эта тяжелая ракета на жидких компонентах топлива должна прийти на смену шахтным МБР предыдущего поколения РС-20В «Воевода» (в классификации НАТО - SS-18 «Сатан» Соединения Ракетных войск стратегического назначения с таким типом ракет дислоцируются в Оренбургской области и Красноярском крае.

В районе поселка Северо-Енисейский в Красноярском крае в 2021 году по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу планируют построить специальный полигон для летно-конструкторских испытаний «Сармата».

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