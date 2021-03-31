Летные испытания ракеты «Сармат» начнут в Сибири

Летные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая во вторник на открытии Королевских чтений в Москве. Полигон для испытаний строят в Красноярском крае.

«Сармат» успешно прошла стадию бросковых испытаний на полигоне Плесецк. И теперь, по словам Рогозина, основная работа на ближайший период — подготовка к полноценным летно-конструкторским испытаниям, сообщает «Российская газета».

Эта тяжелая ракета на жидких компонентах топлива должна прийти на смену шахтным МБР предыдущего поколения РС-20В «Воевода» (в классификации НАТО - SS-18 «Сатан» Соединения Ракетных войск стратегического назначения с таким типом ракет дислоцируются в Оренбургской области и Красноярском крае.

В районе поселка Северо-Енисейский в Красноярском крае в 2021 году по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу планируют построить специальный полигон для летно-конструкторских испытаний «Сармата».