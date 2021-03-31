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Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины и подтвердили безальтернативность минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», — говорится в сообщении.

Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Кроме того, отмечается, что Путин выразил Макрону и Меркель серьезную озабоченность эскалацией в Донбассе со стороны Киева, фактическим отказом от режима прекращения огня.

«Политсоветники лидеров продолжат совместную работу», — добавляется в релизе.

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