Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины и подтвердили безальтернативность минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», — говорится в сообщении.

Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Кроме того, отмечается, что Путин выразил Макрону и Меркель серьезную озабоченность эскалацией в Донбассе со стороны Киева, фактическим отказом от режима прекращения огня.

«Политсоветники лидеров продолжат совместную работу», — добавляется в релизе.