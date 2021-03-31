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Сборная России проиграла третий матч в отборах на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шалаев, РФС

Сборная России уступила команде Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Cчет игры — 1:2. В составе победителей голы забили Милан Шкриньяр (38-я минута) и Роберт Мак (74). У россиян отличился Марио Фернандес (71).

«Мы немного медленно развивали наши атаки, особенно в первом тайме. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разным, но мы хотели играть в более динамичный футбол», — прокомментировал игру главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Россияне потерпели первое поражение в турнире после двух побед подряд. В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах

Квалификация Чемпионата мира-2022 продолжится в сентябре. Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии.

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