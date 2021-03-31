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Xiaomi представила первый смартфон с жидкой оптикой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила первый в мире смартфон с жидкой оптикой Mi Mix Fold. Устройство умеет складываться, стоимость инновационной новинки составит порядка 2 тысяч долларов.

Смартфон базируется на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц, который работает в связке с ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G. Программной оболочкой аппарата стала MIUI 12.5, основанная на Android 11.

Технологическим прорывом стало использование в смартфоне объектива с жидкостной оптикой, что сделает возможным мгновенное изменение формы линзы и выбор оптимального фокусного расстояния.

Модуль с жидкостной линзой имеет трехкратный оптический и 30-кратный цифровой зум, а также может использоваться для макросъемки, что приближает возможности камеры к объективам полноразмерных фотоаппаратов.

Кроме этого, Mi Mix Fold стал первым для Xiaomi складным смартфоном — у него гибкий AMOLED-дисплей. В сложенном состоянии у гаджета 6,52-дюймовый дисплей, при раскладке пользователь получает экран с диагональю 8,01 дюйма.

Устройство оснащается аккумулятором на 5020 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Пока неясно, планирует ли Xiaomi продавать новинку на глобальном рынке, или Mi Mix Fold станет эксклюзивом для Китая.

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