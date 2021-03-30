ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения опубликовала на своем сайте доклад о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Документ составили по итогам поездки экспертов организации в китайский Ухань.

Из доклада следует, что специалистам не удалось достоверно установить источник инфекции. Наиболее вероятной версией называется передача вируса людям от летучих мышей через промежуточное животное.

При этом подчеркивается, что международная группа экспертов продолжит изучение гипотезы, что смертоносный вирус распространился в результате лабораторной утечки по вине китайских ученых или военных.

«Хотя группа пришла к выводу, что утечка в лаборатории является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями с участием специальных экспертов», — отмечается в докладе.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань в начале января, в группу входили представители США, России, Великобритании, Германии, Японии и других стран. Им оказывали содействие китайские специалисты.