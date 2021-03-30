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Путин призвал ограничить в школах количество детей мигрантов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Число детей мигрантов в российских школах должно позволять им адаптироваться к культуре и языку, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президентского совета по межнациональным отношениям.

По его мнению, нельзя допускать, чтобы местные жители забирали детей из школ из-за большой доли мигрантов. В качестве примера Путин привел США, где местные жители забирают своих детей из школ, когда уровень детей мигрантов достигает определенного процента.

«Сейчас не буду останавливаться на причинах — я думаю, что каждому взрослому человеку они понятны. Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода»,— цитирует российского лидера сайт Кремля.

Путин также подчеркнул, что у него «нет готовых рецептов» по этому вопросу, поэтому предложил пристально наблюдать за этой проблемой, особенно в крупных городах и в отдельных национальных республиках.

«Очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще», — отметил глава государства.

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Топ комментариев

jeryakob

Чтото говорит что это российский бюджет подарил

mosquito__2010

Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.

an3todic31

самое крепкое в америке это её маразм

Иркут 69

Хабибообразные... Темперамент, вах такой
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