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Минздрав увидел угрозу третьей волны коронавируса

Источник:
ТАСС
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женщина в маске
Фото: © Sibnet.ru

Российские показатели заболеваемости коронавирусом говорят о возможности третьей волны, сообщила заместитель главы Минздрава Татьяна Семенова.

«Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции»,— сказала Семенова, подчеркнув при этом, что вторая волна распространения вируса захватила начало 2021 года.

По словам замглавы Минздрава, власти предпринимают необходимые меры для выработки популяционного иммунитета к COVID-19, но в нескольких регионах и крупных городах России угрозы инфицирования все равно достаточно велики.

По оценке Семеновой, популяционный иммунитет может быть достигнут примерно через полтора месяца, после чего начнется устойчивое снижение количества заболевших и прекращение эпидемии.

В России четыре дня подряд зафиксировали менее 9 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. При этом официальное число зараженных за время пандемии превысило 4,5 миллиона человек.

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