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Спорт оказался главным помощником иммунитета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Физические упражнения благотворно влияют на иммунитет, выяснили американские ученые. Специалистам удалось установить механизм, благодаря которому спортсмены намного реже болеют.

Оказалось, что костные стволовые клетки под действием механической нагрузки стимулируют рост иммунных клеток в костном мозге, которые эффективно противостоят бактериальным инфекциям, пишет Nature.

Особые стволовые клетки располагаются в костях с внешней стороны кровеносных сосудов. Именно они выделяют факторы роста — специальные белки, которые активизируют рост кроветворных клеток костного мозга.

Эксперименты на мышах показали, что если у костных стволовых клеток отключить ген одного из факторов роста, то иммунитет будет хуже реагировать на инфекции. При этом количество этих клеток напрямую зависит от физических нагрузок.

Если кость чувствует нагрузку, клеток становится больше, за это отвечает рецепторный белок Piezo1, который реагирует на механическое напряжение. Именно благодаря этому механизму любая физическая активность повышает иммунитет, подчеркивают авторы исследования.

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