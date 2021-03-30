Samsung представит новые планшеты

Компания Samsung выпустит планшеты Tab A7 Lite и Tab S7 Lite на операционной системе Android, следует из данных инсайдеров.

Младшая модель Galaxy Tab A7 Lite получит экран диагональю 8,4 дюйма. Устройство базируется на процессоре Helio P22T. Также планшет оснастят 3 ГБ оперативной памяти и емким аккумулятором 5100 мАч.

Планшет Galaxy Tab S7 Lite получит IPS-дисплей диагональю 12,4 дюйма. В качестве «сердца» выступит производительный процессор Snapdragon 750G. На выбор будет три модели —с 5G, LTE и только Wi-Fi.

Ожидается, что новые планшеты Samsung появятся на рынке в начале лета. Стоимость устройств пока не раскрывается.