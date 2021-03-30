НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Samsung представит новые планшеты

Источник:
Gizmochina
169 2
Фото: yukeilee / CC BY-SA 2.0

Компания Samsung выпустит планшеты Tab A7 Lite и Tab S7 Lite на операционной системе Android, следует из данных инсайдеров.

Младшая модель Galaxy Tab A7 Lite получит экран диагональю 8,4 дюйма. Устройство базируется на процессоре Helio P22T. Также планшет оснастят 3 ГБ оперативной памяти и емким аккумулятором 5100 мАч.

Планшет Galaxy Tab S7 Lite получит IPS-дисплей диагональю 12,4 дюйма. В качестве «сердца» выступит производительный процессор Snapdragon 750G. На выбор будет три модели —с 5G, LTE и только Wi-Fi.

Ожидается, что новые планшеты Samsung появятся на рынке в начале лета. Стоимость устройств пока не раскрывается.

Еще по теме
Lada получит новую мультимедиа
Apple представит в апреле новый iPad
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
Apple разрешила предустанавливать российские приложения
смотреть все
Технологии #Гаджеты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Суд признал недействующим бюджет Хакасии на 2021 год
Жена мэра Томска призналась в применении насилия к полицейскому
Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей
Вьючные лошади пройдут на параде Победы в Туве
Самое популярное
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Опубликован новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2
Обсуждение (2)
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

Чтото говорит что это российский бюджет подарил

mosquito__2010

Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.

an3todic31

самое крепкое в америке это её маразм

Иркут 69

Хабибообразные... Темперамент, вах такой
Sibnet.Ru