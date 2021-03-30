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Фанатов металла и джаза признали самыми доброжелательными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Поклонники джаза, метала и оперы — самые доброжелательные, выяснили эксперты гипермаркета OnBuy, которые исследователи самые популярные форумы соцсети Reddit, посвященные разным музыкальным жанрам.

Специалисты подсчитали, сколько раз в комментариях использовались позитивные слова. Например, при обсуждении металла меломаны использовали почти 36 тысяч слов с положительной окраской.

Любители джаза употребили свыше 18 тысяч позитивных слов. Слушатели классической музыки использовали более 8 тысяч позитивных оценок, самой распространенной из которых была «хорошая».

Наименее доброжелательными оказались фанаты хип-хопа, следует из исследования. Количество позитивных слов в постах у них было примерно в шесть раз меньше по сравнению с любителями рок-музыки и джаза.

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