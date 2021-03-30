Российский «Спутник V» расколол Евросоюз

Политический раскол возник в Европе из-за поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая пока не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств.

Европейская комиссия еще не вступила в переговоры с Российским фондом прямых инвестиций, который является производителем «Спутника V», однако в ближайшее время это должно произойти, пишет газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что несколько стран, прежде всего Германия, активно выступают за поставки «Спутника V». Кроме этого, заинтересованность в российском препарата проявляет Италия и Австрия.

При этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что препарат представляет собой больше «средство пропаганды и агрессивной дипломатии, чем средство солидарности и медицинской помощи».

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон высказал мнение, что ЕС не понадобится «Спутник V», поскольку сейчас приоритетной задачей является помощь в массовом производстве вакцин тех фирм, чьи препараты уже получили регистрационное удостоверение.