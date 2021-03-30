Рынок в убытках: чем обернется принудительное сдерживание цен?

Российское правительство продлило срок действия соглашений с бизнесом по сдерживанию цен на продукты. Теперь цена на сахар заморожена до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября. Стоит ли опасаться дефицита продуктов и что будет с ценами после отмены государственного регулирования?

Политика сдерживания цен на продовольствие была объявлена в декабре прошлого года. Минсельхоз и Минпромторг заключили договоры с отраслевыми ассоциациями и производителями товаров, а также крупнейшими поставщиками и торговыми сетями. Согласно им, до 1 апреля 2021 года цена килограмма сахара должна была быть не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а литра масла — 95 и 110 рублей соответственно.

Как работает заморозка цен?

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уточнил, что к соглашениям примкнули производители, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка подсолнечного масла.

Однако договоренности предусматривают возможность введения повышающих коэффициентов, которые отражают уровень издержек на доставку продукции.

Например, стоимость сахара и подсолнечного масла может быть выше предельных 46 и 110 рублей в Сибири, на Дальнем Востоке, Калининградской области и районах Крайнего Севера. Право определять размер повышающих коэффициентов оставили за местными властями.

При этом торговые компании не могут корректировать условия заключенного с правительством соглашения на свое усмотрение, так как Минэкономики запустило постоянный мониторинг цен на социально значимые товары совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

По данным правительственного мониторинга, бизнес соблюдает подписанные соглашения и действительно заморозил цены на сахар и подсолнечное масло. Цены резко снизились уже в декабре. Затем в январе стоимость сахара в России снизились еще на 0,8%, а рост цен на масло в феврале составил символические 0,2%.

Будет ли дефицит сахара и масла?

С момента введения моратория на стоимость подсолнечного масла отрасль уже потеряла более 15 миллиардов рублей, следует из расчетов консалтинговой компании KPMG. По итогам 2021 года величина недополученных доходов может превысить 50 миллиардов рублей, предупреждают эксперты.

Государственное регулирование также привело к появлению потенциально опасных «ножниц» в уровне мировых и российских цен. На внешних рынках подсолнечное масло и сахар сейчас стоят существенно дороже. Но чтобы у производителей не было соблазна продавать продукцию только за рубеж, правительство ввело заградительные пошлины.

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Отказ от самых прибыльных рынков сбыта для крупных переработчиков означает снижение инвестиций и постепенное уменьшение объемов производства. В результате продукция неминуемо подорожает уже внутри страны.

По мнению доктора экономических наук Игоря Николаева, заморозка цен до октября имеет исключительно политическую подоплеку, так как в сентябре пройдут парламентские выборы. При этом директивные методы регулирования цен чреваты сужением товарного ассортимента, а в перспективе — дефицитом и пустыми полками, высказался он в интервью «Московскому комсомольцу».

Что будет после разморозки цен?

Самый ожидаемый сценарий для рынка — резкий отложенный рост стоимости подсолнечного масла и сахара, спрогнозировал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Кроме этого, на фоне разницы между мировыми и внутренними ценами большая часть урожая может сразу уйти на экспорт.

«Как реагирует на ограничение внутренних цен нормальный производитель? Правильно — он будет увеличивать отгрузки на экспорт, ведь там маржинальность в этом случае вырастет. Как следствие — возникновение дефицита на внутреннем рынке», — цитирует эксперта Deutsche Welle.

Коган также отметил, что перед отказом от административного регулирования цен возможен потребительский ажиотаж, когда население перед ожидаемым подорожанием кинется скупать продукты впрок. Такой сценарий дополнительно подтолкнет цены вверх и спровоцирует искусственный дефицит.

Наиболее потенциально опасной выглядит ситуация с подсолнечным маслом. С текущими мировыми ценами литровая бутылка будущей осенью может подорожать практически вдвое — до 200 рублей, прогнозируют эксперты.

Что касается сахара, то здесь прогнозы более благоприятные — если аграрии этим летом соберут большой урожай свеклы, то цены пойдут вниз естественным путем. К этому есть все предпосылки, так как Минсельхоз уже отчитался, что в этом году посевные площади под сахарную свеклу значительно увеличат.