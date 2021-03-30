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«Евровидение» назвало дату выступления певицы Манижи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © manizha, instagram.com/manizha

Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение», выступит в первом полуфинале, который состоится 18 мая, сообщается на сайте конкурса.

Манижа выйдет на сцену третьей. Кроме российской певицы в первом полуфинале примут участие представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

20 мая состоится второй полуфинал, в нем предстоит выступить исполнителям из Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Молдавии, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании.

В финал «Евровидения» пробьются 20 стран, они присоединятся к хозяевам конкурса, Нидерландам, а также странам, которые заранее гарантировали себе участие в финале, в этом списке Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Победителя выберут 22 мая.

Певица таджикского происхождения Манижа будет представлять Россию на «Евровидении» с песней Russian Woman («Русская женщина»). В ходе отбора «Первого канала» Manizha обошла группы «2Маши» и Therr Maitz.

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Топ комментариев

jeryakob

Чтото говорит что это российский бюджет подарил

mosquito__2010

Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.

an3todic31

самое крепкое в америке это её маразм

Иркут 69

Хабибообразные... Темперамент, вах такой
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