Врач дал проверенный рецепт от лени

Человеческая лень связана не только с обычной физической усталостью, но и с ментальными проблемами, считает врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

По его словам, лень — это, прежде всего, недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.

«Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», — сказал врач в беседе радио Sputnik.

Он перечислил несколько способов избавиться от лени. Первый из них очень прост: куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Второй — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение.

Третий способ — разобраться в ситуации с помощью психотерапевта или психолога. Последний вариант лучше всего подойдет для тех случаев, когда человек оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений, отметил Фомин.