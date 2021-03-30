Врач дал проверенный рецепт от лени

Человеческая лень связана не только с обычной физической усталостью, но и с ментальными проблемами, считает врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
По его словам, лень — это, прежде всего, недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.
«Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», — сказал врач в беседе радио Sputnik.
Он перечислил несколько способов избавиться от лени. Первый из них очень прост: куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Второй — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение.
Третий способ — разобраться в ситуации с помощью психотерапевта или психолога. Последний вариант лучше всего подойдет для тех случаев, когда человек оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений, отметил Фомин.
jeryakobЧтото говорит что это российский бюджет подарил
mosquito__2010Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.
an3todic31самое крепкое в америке это её маразм
Иркут 69Хабибообразные... Темперамент, вах такой