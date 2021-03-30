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Врач дал проверенный рецепт от лени

Источник:
Радио Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Человеческая лень связана не только с обычной физической усталостью, но и с ментальными проблемами, считает врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

По его словам, лень — это, прежде всего, недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.

«Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», — сказал врач в беседе радио Sputnik.

Он перечислил несколько способов избавиться от лени. Первый из них очень прост: куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Второй — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение.

Третий способ — разобраться в ситуации с помощью психотерапевта или психолога. Последний вариант лучше всего подойдет для тех случаев, когда человек оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений, отметил Фомин.

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Топ комментариев

jeryakob

Чтото говорит что это российский бюджет подарил

mosquito__2010

Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.

an3todic31

самое крепкое в америке это её маразм

Иркут 69

Хабибообразные... Темперамент, вах такой
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