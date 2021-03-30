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Суд признал недействующим бюджет Хакасии на 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Верховный суд Хакасии признал недействующим бюджет Хакасии на 2021 год из-за несоответствия федеральному законодательству, сообщает прокуратура региона.

Прокуратура установила, что закон «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» противоречит федеральному законодательству.

В нарушение бюджетного кодекса РФ установлено превышение дефицита республиканского бюджета и верхнего предела государственного долга республики.

Прокуратура на региональный закон принесла протест, который отклонили на 24 сессии Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва 27 января.

Прокуратура обратилась в суд. Верховный суд Республики Хакасия удовлетворил административный иск. Решение суда в законную силу не вступило.

Согласно закону о бюджете региона на 2021 год, доходы составят 37,9 миллиарда рублей, расходы — 42,5 миллиарда рублей, дефицит — 4,58 миллиарда рублей (10,7% от расходов).


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