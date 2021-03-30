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Власти продлили заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Соглашения о стабилизации цен на сахар продлены до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года, соответствующее постановление утвердил премьер Михаил Мишустин.

Российское правительство в декабре 2020 года договорилось с бизнесом заморозить цены сахар и подсолнечное масло. 1 апреля срок этого соглашения должен был истечь. Теперь эти договоренности продлили.

«Они фиксируют стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — говорится в документе.

Для стабилизации цен правительство также с 1 сентября планирует ввести экспортные пошлины на подсолнечное масло.

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