Милицейский пикап «Волга» выставили на продажу

Редкий советский пикап ГАЗ-24 «Волга» продается на сайте «Авто.ру» — за машину просят более 5 миллионов рублей.

Автомобиль 1979 года выпуска восстановлен «Конструкторским бюро Смирнова». Пикап ГАЗ-24 обнаружили в таксомоторном парке Екатеринбурга в хорошем состоянии.

«Кузова типа фургон и пикап исторически у Горьковского автозавода в приоритете не были и производились в небольшом количестве на Воронежском авторемонтном заводе под индексами ГАЗ 24А-247 — фургон, ГАЗ 24А-948 — пикап», — отметил в КБ, добавив, что таких «Волг» было выпущено всего 500 экземпляров.

На милицейский пикап, окрашенный синий и желтый цвета, установили сигнальное громкоговорящее устройство и проблесковые маяки, а также измеритель скорости «Барьер-2М» и радиостанция того времени.

Автомобиль, который находится в Санкт-Петербурге, продается за 5,1 миллиона рублей.