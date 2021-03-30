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Песков выразил неприятие к мировоззрению Навального

Источник:
«Аргументы и факты»
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Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нетипичным мировоззрение оппозиционера Алексея Навального. Но наказание он несет не за это, а за свои деяния, заявил он.

Суд 2 февраля заменил Навальному условный на реальный срок лишения свободы из-за нарушений условий отбывания наказания. Он проведет в колонии немногим более 2,5 года.

«Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону», — сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Песков также предложил иначе сформулировать заданный ему на интервью вопрос о том, «выгодно ли власти было сажать Навального». «Я бы по-другому сформулировал вопрос: выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе?» — отметил Песков.

«У нас больше 10 тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле», — указал пресс-секретарь президента.

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