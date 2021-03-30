Генпрокуратура оценила масштабы взяточничества в России

Число коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры России.

«На факты взяточничества приходится около половины выявленных [коррупционных] преступлений (3,5 тысячи), относительно января—февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», — говорится в сообщении.

В каждом третьем случае размер взятки не превышал десять тысяч рублей. В тройку регионов с наибольшим количеством выявленных фактов мелкого взяточничества вошли Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

Свыше 7,5 тысячи преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере, что составляет порядка 30% от всех преступлений данной категории, уточнили в Генпрокуратуре.