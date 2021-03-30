Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей

Отшельница Агафья Лыкова, живущая в хакасской тайге, начала использовать петарды, чтобы отпугивать активных медведей, сообщил сотрудник Российского технологического университета МИРЭА (вуз десять лет помогает Агафье) Андрей Горбатюк.

«Из новшеств Агафья использует шахтерский фонарик на лоб (мы привозим ей батарейки) и петарды, чтобы отпугивать медведей. До этого у нее было только старинное ружье. А медведи там активные. Можно сказать, что они — основная опасность», — сказал «АиФ» Горбатюк.

Он отметил, что еще одна опасность — люди, которые добираются туда, чтобы посмотреть на отшельницу. Ее даже обворовывали — унесли старинную икону Николая Чудотворца.

Горбатюк приезжал вместе со студентами-волонтерами к отшельнице, когда она справляла новоселье в новом доме, построенным на деньги бизнесмена Олега Дерипаски.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, отшельница до сих пор живет в тайге.