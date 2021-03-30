НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей

Источник:
Sibnet.ru
334 2
Фото: © УТ МВД по СФО

Отшельница Агафья Лыкова, живущая в хакасской тайге, начала использовать петарды, чтобы отпугивать активных медведей, сообщил сотрудник Российского технологического университета МИРЭА (вуз десять лет помогает Агафье) Андрей Горбатюк.

«Из новшеств Агафья использует шахтерский фонарик на лоб (мы привозим ей батарейки) и петарды, чтобы отпугивать медведей. До этого у нее было только старинное ружье. А медведи там активные. Можно сказать, что они — основная опасность», — сказал «АиФ» Горбатюк.

Он отметил, что еще одна опасность — люди, которые добираются туда, чтобы посмотреть на отшельницу. Ее даже обворовывали — унесли старинную икону Николая Чудотворца.

Горбатюк приезжал вместе со студентами-волонтерами к отшельнице, когда она справляла новоселье в новом доме, построенным на деньги бизнесмена Олега Дерипаски.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, отшельница до сих пор живет в тайге.

Тема: Жизнь Агафьи
Агафья Лыкова угостила гостей хлебом и квасом на новоселье
Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом
Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом
Дом Агафьи Лыковой достроят к весне
смотреть все
Хакасия #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Суд признал недействующим бюджет Хакасии на 2021 год
Жена мэра Томска призналась в применении насилия к полицейскому
Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей
Вьючные лошади пройдут на параде Победы в Туве
Самое популярное
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы
Песков выразил неприятие к мировоззрению Навального
Власти продлили заморозку цен на сахар и подсолнечное масло
Врач дал проверенный рецепт от лени
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
85
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
36
Атомные подлодки ВМФ России пробили лед в Арктике
34
Путин перечислил истинные ценности российской культуры
33
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
32
Байден захотел быть президентом до 86 лет
Sibnet.Ru