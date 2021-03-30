Ходченкову отправили на операцию после проб в первый фильм в космосе

Проблемы со здоровьем обнаружились у актрисы Светланы Ходченковой во время медицинского отбора для первого фильма, который снимут в космосе.
Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС».
Главную роль в проекте исполнит женщина. Причем в кастинге разрешили принимать участие не только профессиональным актрисам, но и обычным людям. После театрального кастинга осталось 20 претенденток.
По информации «Московского комсомольца», медицинский отбор отмел много претенденток из-за состояния здоровья. В числе проблемных актрис оказалась Светлана Ходченкова — фаворитка отбора. По неофициальной информации, медики отправили ее на операцию на лор-органах.
Причин может быть несколько: удаление гланд, которые могут воспалиться в условиях замкнутого пространства МКС, и аденоиды. Одним из хронических лор-заболеваний также может быть гайморит. Его рекомендуют лечить не только космонавтам, но и летчикам.
Созданием космического проекта занимаются Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White. Режиссером картины стал Клим Шипенко (фильмы «Салют-7», «Холоп»). Он тоже отправится вместе со съемочной группой на МКС.
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