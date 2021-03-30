Гузель Яхина прочитает «Тотальный диктант» в Новосибирске

Писательница Гузель Яхина прочитает «Тотальный диктант» в Новосибирском госуниверситете 10 апреля, сообщили журналистам во вторник организаторы акции.

«Текст Дмитрия Глуховского будет читать Гузель Яхина. Она приезжает в Новосибирск, у нее будет встреча с читателями», – рассказал координатор проекта в Новосибирске Андрей Поздняков.

Тотальный диктант состоится 10 апреля в 15.00 по местному времени. Организаторы ожидают, что в акции поучаствуют около 7 тысяч человек. В прошлом году в Новосибирске было только 2,5-3 тысячи участников из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году по этой причине на большинство площадок обязательна предварительная регистрация на сайте акции. На некоторых площадках будет рассадка в шахматном порядке.

Гузель Яхина – известная российская писательница из Татарстана, автор романа «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании в 1930-х годах.