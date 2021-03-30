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Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы

Источник:
«Аргументам и фактам»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти не позволят Соединенным Штатам Америки или любой другой стране разговаривать с собой «с позиции силы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Отвечая на вопрос о том, возможен ли разрыв дипломатических отношений с США, Песков заявил, что «не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях».

Комментируя отъезд посла России из США Анатолия Антонова Песков напомнил, что речь идет о проведении ревизии двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации Белого дома. «После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», — сказал он.

По его словам, остались общие темы, о которых Россия может говорить с США. «Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями,  урегулирование региональных конфликтов, — пояснил Песков. С Вашингтоном нужно говорить по иранской ядерной программе и «по многим другим проблемным ситуациям в мире», добавил он.

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Политика #Мир #Россия
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