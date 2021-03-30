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Сильный ветер со снегом обрушится на Иркутскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сильный ветер, снег и мокрый снег ожидается в середине недели в Иркутской области. В горах вероятны сходы лавин, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Синоптики предупредили, что в среду в Приангарье в западных и северных районах ожидается ветра до 15-17 метров в секунду. Пройдет снег, местами мокрый снег. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможны сходы снежных лавин.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдать требования безопасности. Водителям не следует развивать скорость большую на дорогах и лучше отказаться поездок на дальние расстояния.

Температура ночью до 9 градусов мороза, а при прояснении до 19 градусов ниже нуля. Днем 1-6 градусов тепла, а по северным районам до 9 мороза.

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Иркутск #Гео
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