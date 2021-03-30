Трое рабочих пострадали от взрыва котла в Красноярском крае

Трое рабочих пострадали во время взрыва котла на лесоперерабатывающем предприятия в в поселке Нижний Ингаш, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому раю и Республике Хакасия.

Во вторник утром что на территории лесоперерабатывающего предприятия ООО «Ориентир» в поселке Нижний Ингаш произошел хлопок и разрушение водонагревательного котла, который был частью оборудования для сушки древесины.

В результате происшествия пострадали 23-летний, 34-летний и 38-летний рабочие. Они с различными травмами госпитализированы в больницу. Состояние одного из пострадавших медики оценивают, как крайне тяжелое. Следователи и сотрудники прокуратуры региона проводят проверку.