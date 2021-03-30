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Малышева назвала три суперпродукта в пост

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Необходимый для работы организма йод содержится в двух видах водорослей и фейхоа, эти продукты можно употреблять во время поста, сообщила в программе «Жить здорово» телеведущая Елена Малышева.

Великий пост, который длится неполных семь недель, в 2021 году начался 15 марта и завершится Светлой Пасхой 2 мая. В это время верующие отказываются от мяса и других продуктов.

«Йод — нужный элемент гормонов щитовидной железы. Житовидная железа — это батарейка организма. Все энергетические и обменные процессы без гормонов щитовидной железы не работают», — сказала Малышева.

По ее словам, лидером по количеству йода стала водоросль ламинария — всем известная морская капуста. Суточная норма йода содержится в 0,1 грамма продукта. На втором месте водоросль вакаме, из нее делают салат чука. На третьем оказался тропический фрукт — фейхоа.

Тема: Человек и еда
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