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Краймбрери с Хабенским посвятили новый клип проблеме отцов и детей

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Константин Хабенский снялся в главной роли в клипе Мари Краймбрери на песню «Самолет». В песне артисты подняли тему взаимоотношений отцов и детей.

Песня «Самолет» вошла в последний альбом Краймбрери «Нас узнает весь мир». По сюжету клипа она берет интервью у Константина Хабенского, рассуждая на тему отношений родителей и детей. Певица делится своими чувствами по отношению к своему папе, и делает вывод, что она стала такой же как он.

Главная проблема, которую артисты затрагивают в клипе — работу и карьеру никогда не нужно ставить во главе угла. Самым важным в жизни всегда должны оставаться близкие люди.

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