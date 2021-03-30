Счетчик вакцинированных жителей заработает в Забайкалье

Вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулев поручил создать онлайн-счетчик вакцинированных жителей края, а также предупреждать жителей отдаленных районов о приезде бригад с прививками, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«У нас сейчас есть в наличии необходимое количество вакцины, которое закрывает имеющуюся очередь… Сейчас все больше желающих вакцинироваться, поэтому мы готовы по всем районам работать. Сейчас будем оперативно распределять запасы», — сказал Гурулев.

Прививаться жители края начали 18 января в 61 прививочном пункте. Вакцину от COVID-19 поставили уже более 52 тысяч забайкальцев. Всего в крае необходимо привить почти 500 тысяч жителей.

Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайтах Минздрава и правительства региона.