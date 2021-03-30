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Вышел трейлер фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» со Стэйтемом

Источник:
Sibnet.ru
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Первый трейлер экшн-триллера Гая Ричи «Гнев человеческий» вышел в Сеть. Главную роль в фильме сыграл Джейсон Стейтем, многократно снимавшийся в проектах режиссера.

По сюжету Эйч (Джейсон Стэйтем) — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре под подозрением оказываются все.

Гай Ричи и Джейсон Стэйтем уже не раз работали вместе. Среди самых известных и ярких совместных работ — «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер».

В фильме «Гнев человеческий» также снялись Скотт Иствуд, Холт Маккэллани и Джош Хартнетт. Картина выйдет в прокат 22 апреля.

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