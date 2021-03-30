Фридайвер проплыл подо льдом рекордное расстояние

Француз Артур Гарен-Боэри проплыл подо льдом 175 метров и установил мировой рекорд, сообщила лига Apne Ffessm в Facebook.

Рекорд зафиксирован в Финляндии на озере Соннанен. Пятикратный чемпион мира по фридайвингу Гарен-Боэри уверенно побил рекорд чеха Давида Венцля, установленный им 23 февраля. Тот проплыл подо льдом 80,9 метра.

«Время погружения: 3 минуты. Температура воздуха: 6 градусов Цельсия. Температура воды: 2 градуса Цельсия», — отметил фридайвер на своей странице в Facebook.

Издание Upi уточнило, что спортсмен был в гидрокостюме, но без перчаток и ласт.