НАВЕРХ

Фридайвер проплыл подо льдом рекордное расстояние

Источник:
Sibnet.ru
281 0
Фото: © facebook.com/ArthurGuerinBoeriOfficiel

Француз Артур Гарен-Боэри проплыл подо льдом 175 метров и установил мировой рекорд, сообщила лига Apne Ffessm в Facebook.

Рекорд зафиксирован в Финляндии на озере Соннанен. Пятикратный чемпион мира по фридайвингу Гарен-Боэри уверенно побил рекорд чеха Давида Венцля, установленный им 23 февраля. Тот проплыл подо льдом 80,9 метра.

«Время погружения: 3 минуты. Температура воздуха: 6 градусов Цельсия. Температура воды: 2 градуса Цельсия», — отметил фридайвер на своей странице в Facebook.

Издание Upi уточнило, что спортсмен был в гидрокостюме, но без перчаток и ласт.

Lunaire et joli, joli ;-) Bon dimanche, avec Arthur Gurin-Bori

Опубликовано Apne Ffessm Воскресенье, 28 марта 2021 г.
Еще по теме
Фигуристы-триумфаторы выступят на командном ЧМ
Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию
Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпиаду
Путин порадовался триумфу российских фигуристок
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Вокруг спорта
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (0)
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Как можно увольнять подобных топ-менаджеров, только на повышение. Срочно назначить главным, над главой...

nifnif

даж если и на камеру снимали бы могли спокойно витаминчиков с глюкозой кольнуть, говорю ж веры словам...

mosquito__2010

Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.

nifnif

может вакцину и не ставил, доказательств слов нету, а верить вождю уже не комильфо после всех своих обещаний,...
Sibnet.Ru