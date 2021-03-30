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Певица Макsим выпустила клип «Спасибо» с флешбеками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица МакSим представила клип на песню «Спасибо», где мелькнули кадры из других клипов артистки.

Видео снял режиссер Вадим Шатров, известный по предыдущим работам певицы. В качестве актера задействовали техно-диджея Vegan DJ.

Марина Максимова решила отказаться от привычного подхода к своим клипам, которые в своем большинстве спокойные, нежные и романтичные. Певица поставила цель снять необычный, возможно, даже экспериментаторский, клип, который производил бы яркое впечатление на зрителя.

В общем видеоряде мелькают кадры из предыдущих клипов МакSим. Например, на песню «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты».


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Культгид #Музыка
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