Певица Макsим выпустила клип «Спасибо» с флешбеками

Фото: © кадр из видео
Певица МакSим представила клип на песню «Спасибо», где мелькнули кадры из других клипов артистки.
Видео снял режиссер Вадим Шатров, известный по предыдущим работам певицы. В качестве актера задействовали техно-диджея Vegan DJ.
Марина Максимова решила отказаться от привычного подхода к своим клипам, которые в своем большинстве спокойные, нежные и романтичные. Певица поставила цель снять необычный, возможно, даже экспериментаторский, клип, который производил бы яркое впечатление на зрителя.
В общем видеоряде мелькают кадры из предыдущих клипов МакSим. Например, на песню «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты».
UynachalnicaКак можно увольнять подобных топ-менаджеров, только на повышение. Срочно назначить главным, над главой...
nifnifдаж если и на камеру снимали бы могли спокойно витаминчиков с глюкозой кольнуть, говорю ж веры словам...
mosquito__2010Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.
nifnifможет вакцину и не ставил, доказательств слов нету, а верить вождю уже не комильфо после всех своих обещаний,...