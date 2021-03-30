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Главком украинской армии оценил вероятность войны с Россией

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что генштаб Вооруженных сил страны не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Киевом.

«Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», — цитирует «Газета.ру» Хомчака.

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По его словам, соответствующие действия не наблюдаются со стороны России. Главком ВС Украины при этом подчеркнул, что угроза такого развития событий существует.

«И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов», — пояснил Хомчак.

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Оборона #Военная политика #Конфликты #Мир
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Uynachalnica

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