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Три человека погибли в тройном ДТП под Красноярском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/kraschp

Три машины столкнулись под Красноярском, в результате аварии погибли три человека, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, авария произошла во вторник утром на 6 километре малого обхода Красноярска. Микроавтобус Mercedes, двигавшийся в сторону Канска, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с грузовиком Scania, после чего столкнулся с Mazda CX-7, которая ехала следом.

Предварительно, в Mercedes погибли водитель и двое пассажиров, в Mazda пострадал несовершеннолетний, он госпитализирован. Личности погибших сейчас устанавливаются.

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Красноярск #ЧП #ДТП
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