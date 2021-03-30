Три человека погибли в тройном ДТП под Красноярском

Три машины столкнулись под Красноярском, в результате аварии погибли три человека, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, авария произошла во вторник утром на 6 километре малого обхода Красноярска. Микроавтобус Mercedes, двигавшийся в сторону Канска, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с грузовиком Scania, после чего столкнулся с Mazda CX-7, которая ехала следом.

Предварительно, в Mercedes погибли водитель и двое пассажиров, в Mazda пострадал несовершеннолетний, он госпитализирован. Личности погибших сейчас устанавливаются.