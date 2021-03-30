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Мобильная биометрия подтвердит право на проезд и экзамены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком планирует создать мобильное приложение, позволяющие сдавать биометрические данные. Оно позволит дистанционно сдавать экзамены и подтверждать право на проезд или перелет, сообщил представитель Минцифры.

Приложение «Биометрия» появилось в 2018 году, но работать с ним могли только те пользователи, чьи биометрические данные уже были внесены в единую систему через банки.

Ростелеком планирует дополнить функционал приложения новой услугой – дистанционной сдачей биометрии. Это предложение рассматривается ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора.

«Высокорисковые услуги, которые сейчас можно получить через приложение, сдав биометрию в банке, – открытие счета, вклада, оформление кредита – будут недоступны по саморегистрации», – уточнил представитель Ростелекома.

Но использовать биометрическую идентификацию можно будет для других онлайн-сервисов. «Для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для подтверждения права бесплатного проезда на общественном транспорте или оплаты проезда», — объяснил представитель Минцифры.

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