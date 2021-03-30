Клещ укусил малыша в Хакасии

Первый случай присасывания клеща произошел в Хакасии, пострадал подвергся ребенок в возрасте 3,5 года, проживающий в селе Таштып, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Малыш, которого укусил клещ, не привит от клещевого вирусного энцефалита. О его состоянии ведомство не сообщило.

Самой действенной мерой профилактики клещевого энцефалита — прививка. Весной она проводится по экстренной схеме. После первой прививки ставят вторую через 2-4 недели.

В поликлиниках республики продолжается весенняя прививочная кампания против клещевого энцефалита, по состоянию на 30 марта привито 14,1 тысяч человек, в том числе 8,7 тысячи детей. Все прививки должны быть завершены не позднее, чем за 14 дней до выезда в очаги «клещевых» инфекций.