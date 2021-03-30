НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Клещ укусил малыша в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
232 0
Фото: © Sibnet.ru

Первый случай присасывания клеща произошел в Хакасии, пострадал подвергся ребенок в возрасте 3,5 года, проживающий в селе Таштып, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Малыш, которого укусил клещ, не привит от клещевого вирусного энцефалита. О его состоянии ведомство не сообщило.

Самой действенной мерой профилактики клещевого энцефалита — прививка. Весной она проводится по экстренной схеме. После первой прививки ставят вторую через 2-4 недели. 

В поликлиниках республики продолжается весенняя прививочная кампания против клещевого энцефалита, по состоянию на 30 марта привито 14,1 тысяч человек, в том числе 8,7 тысячи детей. Все прививки должны быть завершены не позднее, чем за 14 дней до выезда в очаги «клещевых» инфекций.

Еще по теме
Три человека погибли в тройном ДТП под Красноярском
Омич после насилия над прохожей помогал ей искать телефон
Nissan с тремя детьми внутри врезался в грузовик на трассе «Иртыш»
Школьник в Кузбассе переполошил спецслужбы шуткой про утонувшего друга
смотреть все
Хакасия #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Нестабильная погода установится в Бурятии
Свадебный кортеж пронесся по Иркутску со стрельбой
Три человека погибли в тройном ДТП под Красноярском
Авто несуществующего ведомства попалось полиции Кузбасса
Самое популярное
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Обсуждение (0)
Картина дня
Главком украинской армии оценил вероятность войны с Россией
Австралия и Канада ввели санкции против России за Крымский мост
Снятое с мели судно вновь встало поперек Суэцкого канала
Психолог описал типичные черты советского человека
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

Alvarius7

Он же не идиот, всякую дрянь себе колоть. А усы и лизуны всем расскажут, что он уколов не боится.

jeryakob

с голым торсом то не стеснялся. и амфоры подставные со дна доставать. скорее всего файзером...

Uynachalnica

Как можно увольнять подобных топ-менаджеров, только на повышение. Срочно назначить главным, над главой...
Sibnet.Ru