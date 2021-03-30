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Новосибирский школьник победил во Всероссийской олимпиаде по химии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУНЦ НГУ

Ученик 11 класса Специализированного учебно-научного центра НГУ Степан Епифанцев стал победителем Всероссийской олимпиады по химии, сообщает пресс-служба учебного учреждения.

В Белгороде завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. В ней принимал участие 291 школьник из 59 регионов России. Ребята выполняли задания в течение трех туров: двух теоретических и экспериментального. По итогам олимпиады дипломы победителей получат 23 школьника, призерами стали 107 финалистов. 

В их числе трое учеников СУНЦ НГУ. Среди 10 классов призером стала Алиса Ворожейкина, среди 11 классов — Степан Гениман. Ученик 11 класса Степан Епифанцев стал победителем Всероссийской олимпиады. Степан занял пятое 5 место в общем рейтинге, уступив абсолютному победителю олимпиады лишь 4,5 очка.

«Я был очень рад съездить на олимпиаду, особенно после такого большого перерыва. До последнего были опасения, что могут все отменить или перенести в дистанционный формат. Но ничего такого не произошло», — сказал Епифанцев.

Призерами олимпиады стали десятиклассники еще из двух новосибирских школ: Александр Томилов из Гимназии №4 и Никита Черновский из Лицея №130.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю соревнования.

Тема: Экзамены
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Топ комментариев

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

Alvarius7

Он же не идиот, всякую дрянь себе колоть. А усы и лизуны всем расскажут, что он уколов не боится.

jeryakob

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