Австралия и Канада ввели санкции против России за Крымский мост

Австралия и Канада ввели санкции против российских частных лиц и компаний, связанных со строительством и обслуживанием Крымского моста, заявили внешнеполитические ведомства этих стран.

«Мост через Керчь — это попытка консолидировать контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом», — говорится в заявлении главы МИД Австралии Мэрис Пейн.

По ее словам, «своими действиями эти лица причастны к попыткам легитимизировать незаконную аннексию Крыма и Севастополя и к поддержке сепаратистской активности на востоке Украины».

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в беседе с РИА Новости напомнил, что санкционный режим по Крымскому полуострову действует с 2014 года.

«Эти меры ничего не изменят и в общем их можно считать символическими. Жест маловредный, но неприятный», — отметил Тимофеев.