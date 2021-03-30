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Зародыш колоссальной черной дыры нашли в созвездии Журавля

Источник:
ТАСС
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Фото: NASA/JPL-Caltech

Астрофизики впервые обнаружили следы существования колоссальной черной дыры, превосходящей Солнце по массе в 55 тысяч раз, сообщила в пресс-служба Мельбурнского университета.

«Этот объект является своеобразной космической реликвией, примордиальной черной дырой, возникшей в первые мгновения жизни Вселенной еще до того, как вспыхнули первые звезды. Ее аналоги были "зародышами" сверхмассивных черных дыр», — приводит ТАСС слова профессора университета Монаша в Мельбурне Эрика Трейна.

В центре каждой галактики обитает сверхмассивная черная дыра, непрерывно поглощающая раскаленный газ и пыль. Часть этой материи выбрасывается ее притяжением в виде джеты, выделяющих огромные количества рентгена, гамма-лучей и тепла.

В прошлом считали, что эти космические тяжеловесы возникли в результате многократных слияний черных дыр звездной массы. Но за последние были открыты десятки гигантских черных дыр, достигших массы в несколько миллиардов Солнц за невозможно короткое время, меньше 1 миллиарда лет.

Астрофизики пришли к выводу, что древнейшие сверхмассивные черные дыры возникли внутри особо плотных регионов Вселенной. Один из таких «зародышей» и удалось обнаружить ученым.

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