Nissan с тремя детьми внутри врезался в грузовик на трассе «Иртыш»

Женщина за рулем Nissan врезалась в грузовик на трассе под Новосибирском, она погибла, а три пассажира машины — дети попали в больницу, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

В понедельник в 19.20 по местному времени 38-летняя женщина-водитель за рулем Nissan Tiida ехала со стороны Новосибирска в направлении Омска. На 952 километре автодороги Р-254 «Иртыш» она не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем МАН.

В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров Nissan, в том числе трое детей 14, 12 и 4 лет. Водитель Nissan умерла по пути в больницу, остальные пострадавшие госпитализированы.