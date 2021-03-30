Снятое с мели судно вновь встало поперек Суэцкого канала

Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник удалось снять с мели, вновь встал почти поперек водной артерии, сообщает источник в администрации канала.

Несмотря на изменение позиции, судно не село вновь на мель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник и очевидцев спасательной операции.

Судно вновь развернуло по ширине канала из-за того, что течение в русле поменяло направление из-за прилива. Попытки отбуксировать его обратно на фарватер временно приостановлены до тех пор, пока течение вновь не поменяет направление с отливом.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега.