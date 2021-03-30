Путин, Меркель и Макрон обсудят Украину без Украины

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию на Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелом Меркель, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Украина приглашена не была.

Отвечая на вопрос, почему в списке участников переговоров нет президента Украины Владимира Зеленского, Песков пояснил: «Потому что речь не идет о каком-то мероприятии в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина, —ред.)», — приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, на саммите будет затронута тема ситуации в Донбассе. «Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня», — отметил Песков.

Он отметил, что российские власти обеспокоены «провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место». «Это тенденция, наверное, последнего месяца или нескольких месяцев», — добавил Песков.

Киев заявил, что только в полном составе «нормандского формата» можно достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе. «Наша позиция — ничего об Украине без Украины», — отметил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.