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Далай-лама назвал способ достичь просветления

Источник:
РИА Новости
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Фото: christopher / CC BY 2.0

Далай-лама пообщался с российскими студентами онлайн и рассказал им, как достичь просветления. Трансляцию встречи провел на своем сайте фонд «Сохраним Тибет».

Участие в беседе принимали воспитанники МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с российскими студентами проходила впервые.

«Неведение не является природой нашего ума, поэтому если мы будем тренировать свой ум, опираясь на слова Будды, развивать в себе мудрость и сострадание, то сможем устранить неведение и отрицательные эмоции или ослабить их. В результате проявится природа нашего ума — ясный свет», — сказал Далай-лама.

По его словам, просветление в буддизме означает мудрость. При этом людям также присущи омрачающие, негативные эмоции, основанные на неведении, поэтому для просветления потребуется вернуть себе базовую природу ума, подчеркнул духовный лидер.

Далай-лама отметил, что буддисты не верят в Творца, заботящегося обо всех творениях, и потому вся ответственность за жизнь человечества лежит на самих людях. Он подчеркнул, что люди сами себе хозяева, которые на протяжении многих жизней рождаются в разных телах, сохраняя при этом прежний поток сознания.

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