Показан самый тонкий и легкий смартфон Xiaomi

Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 11 Lite, который является самым легким и тонким телефоном серии Mi в истории. Его масса — всего 159 граммов.

Смартфон также стал первым в мире устройством, оснащенным однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 780G. Эта платформа производится по 5-нанометровому технологическому процессу и имеет GPU Adreno 642.

Основная камера устройства имеет 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный широкоугольник и 5-мегапиксельный датчик для макросъемок. Емкость аккумулятора составляет 4250 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Mi 11 Lite 5G поддерживает стандарты Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Дисплей смартфона с частотой обновления 90 Гц защищает стекло Corning Gorilla Glass 6, присутствует поддержка HDR+. Аппарат работает под управлением MIUI 12 на базе Android 10.

Версия Xiaomi Mi 11 Lite 5G с 8/128 ГБ памяти стоит 350 долларов, с вариант 8/256 ГБ обойдется покупателям в 395 долларов.