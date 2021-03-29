Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

Китайская компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra с выдающимися характеристиками, презентация из-за пандемии коронавируса транслировалась на YouTube.

Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен тройной камерой, главный модуль получил 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL GN2, а также 48-мегапиксельный Sony IMX586. Такой же датчик установлен в перископной камере. Для любителей селфи на тыльной стороне есть миниатюрный дисплей.

Смартфон уже возглавил рейтинг лучших камерофонов по версии лаборатории DxOMark. Новинка опередила предыдущего лидера Huawei Mate 40 Pro+. 148 баллов новинка набрала за качество фото, 117 баллов — за видео, возможности масштабирования были оценены в 100 баллов.

Что касается «начинки», то Mi 11 Ultra базируется на чипе Snapdragon 888 и поддерживает 5G, устройство оснащено изогнутым 6,81-дюймовым экраном, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением 3200x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Xiaomi Mi 11 Pro идентичен по железу старшему смартфону в линейке, но камерный блок в нем другой. Главным датчиком изображения выступает Samsung ISOCELL GN2, тогда как вспомогательные датчики —13-мегапиксельный широкоугольник и 8-мегапиксельный «перископ».

Базовая версия Mi 11 Pro 8/128 ГБ обойдется на китайском рынке в 5300 юаней (61 000 рублей по текущему курсу). Цена на версию Ultra стартует с 6000 юаней (70 000 рублей). Как ожидается, первым на глобальном рынке появится модель Xiaomi Mi 11 Ultra.